Trump, İsrail-İran gerilimini Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendiriyor.

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Beyaz Saray'ın paylaştığı Trump'ın günlük programına göre, söz konusu toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.

Görüşmede ana gündem olarak İsrail-İran geriliminin bölgesel yansımalarının ve ABD-İran müzakerelerinin geleceğinin ele alındığı belirtiliyor.

Trump'ın toplantının ardından değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birkaç kez görüştüğü bilgisi kamuoyuna yansımış ve iki ismin bugün de görüşeceği kaydedilmişti.