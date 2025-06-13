Katil İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına 8 ay öncesinden hazırlandığı iddiası

İsrail'in İran'ın nükleer tesisler, füze üsleri, bilim insanları ve üst düzey askeri yetkililerini hedef alan saldırılarının 8 aylık gizli hazırlığın ardından yapıldığı iddia edildi.

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Axios'un haberinde, gece saatlerinde başlayan saldırıların Tahran'ın ekim ayında İsrail'e yönelik saldırısı sonrası Tel Aviv'de başlatılan "misilleme planları"nın bir parçası olarak şekillendiği ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın hızla büyüyen füze kapasitesi ve nükleer silah üretme potansiyelini ülkesine yönelik "varoluşsal tehdit" olarak gördüğü kaydedilen haberde, İsrail ordusunun İran'ın nükleer silah üretim sürecinde son aşamaya gelebileceği yönündeki istihbarat bilgilerinin operasyonu kaçınılmaz hale getirdiği aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a, herhangi bir saldırının ABD onayı olmadan gerçekleştirilmeyeceği yönünde güvence verdiği ancak Beyaz Saray'ın İsrail’e böyle bir durumda yalnız hareket etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

İsrailli yetkililer ise 8 ay önce hazırlığına başlanan saldırıların Washington’la koordineli yürütüldüğünü öne sürerken, Axios’a konuşan iki İsrailli yetkili, Trump yönetiminin kamuoyuna açık şekilde saldırıya karşı çıkarken, özelde onay verdiğini ve "açık bir yeşil ışık" aldıklarını iddia etti.

Haberde, İsrail tarafının bu stratejinin İran’daki hedef kişilerin yer değiştirmesini önlemek amacıyla uygulandığı belirtildi.

ABD tarafı ise bu iddiaları doğrulamazken saldırı öncesinde ve sonrasında yapılan açıklamalarda Washington, bunun "tek taraflı" olduğu vurgusunu yaptı.