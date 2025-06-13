BIST 9.172
DOLAR 39,44
EURO 45,55
ALTIN 4.357,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de pompalı tüfekle bankayı basıp kredi çekmeye çalıştı

Eskişehir'de pompalı tüfekle bankayı basıp kredi çekmeye çalıştı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli, tüfekle tehditte bulununca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

S.T. (56), Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin arkasında bulunan Halis Sokak'a 41 UE 595 plakalı otomobiliyle geldi. Otomobilini park ettikten sonra pompalı tüfeğini yanına alan S.T. bankaya girdi. Borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyleyen S.T, banka görevlisine tüfeğini doğrulttu.

Bankadaki bir müşterinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bankaya gelen ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin park halindeki aracında inceleme yaptı. Otomobil daha sonra çekici aracılığıyla inceleme için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

S.T'yi otomobilini park ederken gören Ahmet Tut, gazetecilere, şüpheliyi aracını daha düzgün şekilde park etmesi için uyardığını söyledi.

Zanlının panik halinde olduğunu belirten Tut, S.T'yi aracının yanından ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini ifade etti.

Banka şubesinin yanındaki bir iş yerinde çalışan Şengül Kocabıçak da bankanın önündeki kalabalığı görerek iş yerinden dışarı çıktıklarını söyledi. Kocabıçak, "Dışarı çıktığımızda polisler vardı. Şüpheliyi yere yatırmışlardı. Bir polisin elinde tüfek vardı, yakalamışlardı. Yüzünde tıbbi maske vardı. İçeri girmiş tüfeği hedef almadan doğrultmuş. 'Borcum çok, para verin' demiş. Çok fazla kalabalık vardı. Adamı yere yatırmışlardı. Alıp götürdüler." diye konuştu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah''tan İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama: "Tüm kırmızı çizgileri aştı"
Hizbullah''tan İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama: "Tüm kırmızı çizgileri aştı"
Saadet lideri Mahmut Arıkan: Tehlike çanları artık bizim için çalıyor
Saadet lideri Mahmut Arıkan: Tehlike çanları artık bizim için çalıyor
Motorine gece büyük zam var! Benzinin litresi kaç lira oldu bazı illerde 50 lira
Motorine gece büyük zam var! Benzinin litresi kaç lira oldu bazı illerde 50 lira
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
İş Bankasından zirai don olayından etkilenen çiftçilere destek
İş Bankasından zirai don olayından etkilenen çiftçilere destek
Bakan Uraloğlu: Havayolu işletmelerimiz İran, Irak, Suriye, Ürdün'e seferlerini iptal etmiştir
Bakan Uraloğlu: Havayolu işletmelerimiz İran, Irak, Suriye, Ürdün'e seferlerini iptal etmiştir
Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle İran'a saldırıları görüşecek
Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle İran'a saldırıları görüşecek
İsrail'in saldırısı sonrası bir uçak İstanbul'a indi
İsrail'in saldırısı sonrası bir uçak İstanbul'a indi
Pazar günü İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz
Pazar günü İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz
CHP lideri Özgür Özel: Gözü dönmüş İsrail'in İran'a saldırmasını net dille kınıyoruz
CHP lideri Özgür Özel: Gözü dönmüş İsrail'in İran'a saldırmasını net dille kınıyoruz
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Allianz Türkiye'den konut sigortasının önemine ilişkin değerlendirme
Allianz Türkiye'den konut sigortasının önemine ilişkin değerlendirme