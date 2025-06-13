BIST 9.114
DOLAR 39,44
EURO 45,45
ALTIN 4.340,62
HABER /  DÜNYA

Allianz Türkiye'den konut sigortasının önemine ilişkin değerlendirme

Allianz Türkiye'den konut sigortasının önemine ilişkin değerlendirme

Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, iklim krizinin etkisiyle Türkiye'de son yıllarda deprem, yangın, sel gibi afetlerin sıklığı ve şiddetinin arttığını, bu nedenle konut sigortasının daha önemli hale geldiğini belirtti.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hasarlara karşı geniş kapsamlı güvence sağlayan konut sigortası, doğal afet, yangın ve hırsızlık gibi durumlarda ev ve içindeki eşyaları koruyarak müşterilerine önemli fayda sağlıyor.

Allianz Türkiye, "Allianz Yuvam Sigortası" ürünüyle evlerdeki yağmur suyu depolama ünitesi, su sensörü, hareket sensörü, kompost makinesi, voltaj regülatörü ve çöp öğütücü gibi birçok çevre dostu eşyayı da güvence altına alıyor.

Evlerin yanı sıra iklim krizi etkilerine karşı korunmak için 2021'den bu yana Yuvam Dünya Derneği'nin çatı destekçisi konumundaki Allianz Türkiye, tüm Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bu derneğe bağışta bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emrah Gökmen, konut sigortasının özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan ülkelerde riskleri güvence altına almak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Gökmen, iklim krizinin etkisiyle Türkiye'de son yıllarda deprem, yangın, sel gibi afetlerin sıklığı ve şiddetinin arttığına değinerek, "Üstelik, bu tür durumlarla önümüzdeki dönemde daha fazla karşı karşıya kalmamız da gerekebilir. Hırsızlıktan tesisat arızası veya su baskınına kadar birçok istenmeyen ve beklenmedik sorunun yol açtığı maddi hasarları karşılayan konut sigortası, bu açıdan daha da önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de konut sigortasına gereken önemin verilmediğine değinen Gökmen, "Ülkemizdeki evlerin yüzde 74'ünün konut sigortası olmadığı verisi, konut sigortası bilincinin hala olması gereken düzeyde olmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konut sigortasının önemine ilişkin farkındalığı artırmak hedefiyle farklı bütçelere ve ihtiyaçlara göre üç farklı plan dahilinde Yuvam Sigortası'nı müşterilerle buluşturduklarını aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Kapsamlı teminat sunan ve hayatta karşılaşabileceğimiz birçok olasılığa karşı güvence sağlayan Yuvam Sigortası, eko, ekstra ve premium paketlerinden oluşuyor. Cam kırılmasından tesisat sorunlarına, çilingir hizmetinden evcil hayvan asistans hizmetine, zengin teminat içeriğiyle öne çıkan Yuvam Sigortası'ndan, hem ev sahipleri hem de kiracılar faydalanabiliyor."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin, İsrail'e İran'a saldırısından önce onay verdiği iddia edildi
ABD'nin, İsrail'e İran'a saldırısından önce onay verdiği iddia edildi
Marmaray'da babayı darp eden kişi için istenen ceza belli oldu
Marmaray'da babayı darp eden kişi için istenen ceza belli oldu
Süper Lig ekibinde 3 ayrılık birden yaşandı
Süper Lig ekibinde 3 ayrılık birden yaşandı
Trump'tan kan donduran açıklama: İsrail'in saldırısı mükemmeldi
Trump'tan kan donduran açıklama: İsrail'in saldırısı mükemmeldi
Üniversiteli Zeliha'nın ölümü kahretmişti! Verilen cezaya bakın
Üniversiteli Zeliha'nın ölümü kahretmişti! Verilen cezaya bakın
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuştu! "İsrail'i aptalca eylemi için pişman edeceğiz"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuştu! "İsrail'i aptalca eylemi için pişman edeceğiz"
Pegasus, İran, Irak ve Ürdün seferlerini geçici süre iptal etti
Pegasus, İran, Irak ve Ürdün seferlerini geçici süre iptal etti
Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker 13. Vefat yıldönümünde anıldı
Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker 13. Vefat yıldönümünde anıldı
Arda Turan'dan Türkiye'den transfer sorusuna yanıt
Arda Turan'dan Türkiye'den transfer sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplum İsrail haydutluğuna artık dur demeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplum İsrail haydutluğuna artık dur demeli
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyene milyonluk ceza kapıda
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyene milyonluk ceza kapıda
Kocaeli'de iki kardeş kavga etti, onları ayırmak isteyen işletmeci canından oldu
Kocaeli'de iki kardeş kavga etti, onları ayırmak isteyen işletmeci canından oldu