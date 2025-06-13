Allianz Türkiye'den konut sigortasının önemine ilişkin değerlendirme

Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, iklim krizinin etkisiyle Türkiye'de son yıllarda deprem, yangın, sel gibi afetlerin sıklığı ve şiddetinin arttığını, bu nedenle konut sigortasının daha önemli hale geldiğini belirtti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, hasarlara karşı geniş kapsamlı güvence sağlayan konut sigortası, doğal afet, yangın ve hırsızlık gibi durumlarda ev ve içindeki eşyaları koruyarak müşterilerine önemli fayda sağlıyor.

Allianz Türkiye, "Allianz Yuvam Sigortası" ürünüyle evlerdeki yağmur suyu depolama ünitesi, su sensörü, hareket sensörü, kompost makinesi, voltaj regülatörü ve çöp öğütücü gibi birçok çevre dostu eşyayı da güvence altına alıyor.

Evlerin yanı sıra iklim krizi etkilerine karşı korunmak için 2021'den bu yana Yuvam Dünya Derneği'nin çatı destekçisi konumundaki Allianz Türkiye, tüm Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bu derneğe bağışta bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emrah Gökmen, konut sigortasının özellikle Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan ülkelerde riskleri güvence altına almak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Gökmen, iklim krizinin etkisiyle Türkiye'de son yıllarda deprem, yangın, sel gibi afetlerin sıklığı ve şiddetinin arttığına değinerek, "Üstelik, bu tür durumlarla önümüzdeki dönemde daha fazla karşı karşıya kalmamız da gerekebilir. Hırsızlıktan tesisat arızası veya su baskınına kadar birçok istenmeyen ve beklenmedik sorunun yol açtığı maddi hasarları karşılayan konut sigortası, bu açıdan daha da önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de konut sigortasına gereken önemin verilmediğine değinen Gökmen, "Ülkemizdeki evlerin yüzde 74'ünün konut sigortası olmadığı verisi, konut sigortası bilincinin hala olması gereken düzeyde olmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konut sigortasının önemine ilişkin farkındalığı artırmak hedefiyle farklı bütçelere ve ihtiyaçlara göre üç farklı plan dahilinde Yuvam Sigortası'nı müşterilerle buluşturduklarını aktaran Gökmen, şunları kaydetti:

"Kapsamlı teminat sunan ve hayatta karşılaşabileceğimiz birçok olasılığa karşı güvence sağlayan Yuvam Sigortası, eko, ekstra ve premium paketlerinden oluşuyor. Cam kırılmasından tesisat sorunlarına, çilingir hizmetinden evcil hayvan asistans hizmetine, zengin teminat içeriğiyle öne çıkan Yuvam Sigortası'ndan, hem ev sahipleri hem de kiracılar faydalanabiliyor."