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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuştu! "İsrail'i aptalca eylemi için pişman edeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuştu! "İsrail'i aptalca eylemi için pişman edeceğiz"

İran'ın İsrail'in başlattığı saldırılara nasıl karşılık vereceği merak edilirken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan konuştu. Pezeşkiyan, İsrail'i yaptığı "aptalca eylem" için pişman edeceklerini açıkladı.

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İsrail’in İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere birçok şehrine gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Saldırının hemen ardından hükümetin kriz toplantısı yaptığını belirten Pezeşkiyan, İsrail’in bu saldırının bedelini ödeyeceğini ifade etti.

Pezeşkiyan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Siyonist rejimin suç saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, Cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı. Hükümet kurulunun bu konuda özel bir toplantısı yapıldı. Dr. Pezeşkiyan yakında halka hitap edecek. İnşallah Siyonist rejim bugün yaptığından pişman olacaktır.”

Pezeşkiyan ulusa sesleniş konuşmasında ise "İran'ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail'i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek" dedi. Pezeşkiyan,, İranlılara, liderliklerine güvenmeleri ve onların yanında durmaları çağrısı yaptı.

İsrail'in İran'a saldırılarında çok sayıda can kaybı

İsrail ordusu sabaha karşı İran’ın Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Natanz’daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı belirtilirken, saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami’nin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran halkı yaşanan gelişmelerin ardından sokaklara dökülürken, hükümetin nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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