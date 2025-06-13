Dev banka açıkladı! Altın ve gümüş için yeni yükseliş tahmini...

Alman finans devi Commerzbank, 2025 yılı altın fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, ons altın için bu yıla dair beklentisini yüzde 13 artırarak dikkat çekici bir güncellemeye gitti.

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Almanya merkezli Commerzbank, Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon ve küresel piyasalarda güvenli liman arayışının hız kazanmasıyla birlikte, değerli metallere ilişkin fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Altında yeni zirve beklentisi: 3.400 dolar

Bankanın yayımladığı son analizde, 2024 yılı sonu için ons altın hedefi 3.000 dolardan 3.400 dolara çıkarıldı. 2026 yılına dair uzun vadeli öngörüsünü de güncelleyen banka, altının ons fiyatının bu dönemde 3.600 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Bu güncellemede, yatırımcıların ekonomik ve siyasi belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altına yönelmesinin etkili olduğu vurgulandı.

Gümüşte yükseliş

Commerzbank, gümüşe yönelik tahminlerini de yukarı çekti. Banka, 2025 yılı sonu için ons gümüş fiyatını önceki tahmini olan 34 dolardan 37 dolara yükseltti. 2026 sonu beklentisi ise 36 dolardan 40 dolara revize edildi. Özellikle yatırımcı ilgisinin artması ve sanayi talebindeki potansiyel yükselişin, bu fiyat artışlarında etkili olacağı ifade edildi.

Güvenli liman arayışı etkisini sürdürüyor

Analizde, değerli metallere olan talebin özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde daha da yoğunlaştığına dikkat çekildi. İsrail-İran gerilimi ve küresel ekonomik belirsizliklerin, altın ve gümüş gibi varlıkları önümüzdeki dönemde daha cazip hale getireceği öngörülüyor.