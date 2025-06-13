Yazın gözlerinizi bu tehlikelere karşı koruyun! Sakın lensle denize girmeyin

Yaz aylarında göz sağlığını tehdit eden riskler artıyor. Ultraviyole ışınları, havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyonlar yazın en sık karşılaşılan göz sorunları arasında. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, yaz döneminde gözleri korumanın püf noktalarını anlattı.

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Güneşin altın rengi ışıkları yüzümüzü ısıtırken, deniz ve havuz keyfi tatilimizin vazgeçilmezi. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım'a göre, bu keyifli anlar gözlerimiz için ciddi riskler taşıyor. Özellikle ultraviyole (UV) ışınları ve su kaynaklı enfeksiyonlar yaz aylarında göz sağlığını tehdit eden en büyük unsurlar. Peki, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı gözlerimizi nasıl koruyacağız? Ya da havuz ve denizdeki mikroplardan kaynaklanabilecek kızarıklık, kaşıntı ve enfeksiyon riskini nasıl en aza indirebiliriz? Prof. Dr. Yıldırım, bu konuda alınacak doğru önlemlerin önemini vurguluyor. Göz sağlığınızı riske atmamak için şimdiden harekete geçin ve yazın tadını güvenle çıkarın.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIRKEN DİKKAT!

Göz sağlığını korumak için güneş gözlüğü kullanımının önemine değinen Prof. Dr. Yıldırım, “Ultraviyole maruziyetinin azaltılması için güneş gözlüğü kullanımı çok önemli. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, yalnızca kozmetik beklentilerle değil, gerçekten kaliteli ve güvenlik sertifikalı güneş gözlüklerinin tercih edilmesi gerektiğidir” dedi. Kalitesiz ve işporta ürünü gözlüklerin göz sağlığına zarar verebileceğini de vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “Bu tür gözlükler ultraviyoleyi engellemediği gibi, göz sağlığımız açısından farklı problemler de yaratabilir” uyarısında bulundu.

SU KAYNAKLI ENFEKSİYONLARA KARŞI ÖNLEM ALIN

Yazın en sık karşılaşılan risklerden birinin de deniz ve havuz kaynaklı göz enfeksiyonları olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, “Bu enfeksiyonlar bir gözden diğerine geçebildiği gibi, çevremizdeki kişilere de bulaşabilir. Bu nedenle deniz veya havuza girerken koruyucu deniz gözlükleri kullanmak enfeksiyon riskini azaltabilir” dedi. Eğer deniz veya havuz sonrası gözde kızarıklık, bulanık görme veya çapaklanma gibi belirtiler oluşursa, mutlaka göz hekimine başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, “Kendi kendimize eczaneden alınan damlaları kullanmak yanlış olabilir ve farklı sorunlara yol açabilir” diye konuştu.

KONTAK LENSLE DENİZ VE HAVUZA GİRMEYİN!

Kontak lens kullananları da uyaran Prof. Dr. Yıldırım, “Kontak lens gözdeyken denize veya havuza girmek kesinlikle önerilmez. Bu, ciddi göz enfeksiyonlarına ve hatta şiddetli görme kaybına yol açabilir” dedi. Lensle birlikte havuz veya denize girilmesi halinde ilaçlamanın tam güvence sağlamadığını da hatırlatan Prof. Dr. Yıldırım, “Havuza ya da denize lensle asla girilmemeli. Lensle maruz kalınan mikroorganizmalar, çok ciddi komplikasyonlara yol açabilir” uyarısını yaptı.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİN

Enfeksiyonlardan korunmak için hijyenin önemine değinen Prof. Dr. Yıldırım, “Tek kullanımlık kağıt havlu kullanmak ve ellerle göz temasını mümkün olduğunca azaltmak enfeksiyon riskini düşürür” dedi. Sağlıklı bir yaz dönemi geçirmek için bu basit önlemlerin hayat kurtarıcı olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “Sağlıklı günler ve gören gözler dilerim,” diyerek sözlerini tamamladı.