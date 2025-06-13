Sompo Sigorta, "EHOM 2025 Buluşması"nda iş ortaklarıyla bir araya geldi

Sompo Sigorta, Ekspres Hasar Onarım Merkezleri'ni (EHOM) temsil eden iş ortaklarıyla 'EHOM 2025 Buluşması' kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 78 EHOM sahibinin katıldığı buluşmada, yıl boyunca elde edilen başarılar kutlanırken, gelecek döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı.

Programda, açılış konuşmalarının ardından, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, otomotiv sektöründeki dönüşüme ve hasar onarım süreçlerinin geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı.

Etkinlikte, performanslarıyla öne çıkan 7 EHOM sahibine plaket, üstün başarı gösteren 5 EHOM sahibine ise hediye takdim edildi. Ayrıca Sompo hasar ekipleri, grup sunumları aracılığıyla süreç yönetimi, müşteri memnuniyetine katkı sağlayan uygulamalar ve 2025 yılı beklentilerini katılımcılarla paylaştı.

Sunumlarda dijitalleşme, operasyonel hız, müşteriyle ilk temas kalitesi ve süreç izlenebilirliği konularının başarının temel unsurları olduğuna dikkat çekildi. Bunun yanı sıra, Sompo'nun 'önleyici hasar yönetimi' anlayışı doğrultusunda atılan yeni adımlar da tanıtıldı.

Etkinlik, düzenlenen akşam yemeğiyle sona erdi. Yemekte konuşan Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur da söz alarak, etkinliğin anlamına ve paydaşlar arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

'Her bir EHOM çalışanı, Sompo'nun güven, hız ve şeffaflık vaadini sahaya taşıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Hasar Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Arslan, hasar yönetiminin sadece bir onarım sürecinden ibaret olamadığını, aynı zamanda güven duygusunu yeniden inşa etme, müşteriye dokunma ve kriz anlarını güvenli bir deneyime dönüştürme sorumluluğu olduğunu belirtti.

Arslan, EHOM'ların bu sorumluluğun sahadaki en güçlü ortakları konumunda olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

'Her bir EHOM çalışanı, müşterinin ilk temas anından aracını teslim alana kadar geçen sürede yalnızca bir hizmet vermiyor, aynı zamanda Sompo'nun güven, hız ve şeffaflık vaadini sahaya taşıyor. Bu sebeple EHOM, sadece bir operasyonel model değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetine adanmış bir yaklaşımdır.'