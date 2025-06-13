Quick Finans ve DAF Trucks Türkiye arasında stratejik işbirliği

Quick Finans ile DAF Trucks Türkiye, ticari araç finansmanında işbirliğine imza attı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta grubu tarafından kurularak 'yeni nesil finansman şirketi' vizyonuyla kısa sürede büyüyen Ouick Finans, Avrupa'nın önde gelen ticari araç üreticilerinden DAF Trucks Türkiye ile stratejik işbirliği gerçekleştirdi.

İşbirliği kapsamında, Quick Finans, DAF Trucks Türkiye'nin yüksek kaliteli orta ve ağır ticari araçları için esnek ve erişilebilir finansman çözümleri sunulacak.

Türkiye genelinde 20 bayi ve satış noktasıyla faaliyet gösteren DAF Trucks Türkiye, verimliliği yüksek, düşük işletme maliyeti ve sürücü konforunu bir araya getiren yeni nesil araç yelpazesiyle lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteriyor. İşbirliği sayesinde DAF müşterileri, daha kolay ve hızlı finansal çözümlere erişim imkanına sahip olacak.

- 'Geniş yelpazede kredilendirme hizmeti veriyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, sigortayla bütünleşik ve yaratıcı finansman çözümleri sunarak geniş yelpazede kredilendirme hizmeti verdiklerini belirtti.

Faaliyete geçişlerinden itibaren 2,5 yıl içerisinde geliştirilen yenilikçi ürünler, stratejik işbirlikleri, distribütörler ve bayi satış ağıyla Türkiye'de geniş bir kapsayıcılığa ve güçlü bir yönelime sahip olduklarına değinen Karadağ, küresel ve ulusal markalar, distribütör ve bayilerin yönelimini kazanarak çekim merkezi haline geldiklerini anlattı.

Kullandırdıkları kredi portföyünün yüzde 90'ının, KOBİ ve esnafa verilen ticari kredilerden oluştuğunu aktaran Karadağ, şunları kaydetti:

'Finansmana ulaşımın güçleştiği bu dönemde, istikrarlı ve sağlıklı finansman yöntem ve çözümleriyle işbirliği yapmakta olduğumuz markalara ve müşterilerine destek vermekteyiz. Dünyanın lider kamyon üreticisi ve 'Yılın Kamyonu' ödüllü DAF Trucks Türkiye ile hayata geçen işbirliğimizle, sektörel kapsayıcılık ve çeşitlendirilmiş kredi ürünleri hedefimize ulaşılmayı amaçlarken, finansman sektöründe seçkin ve tecrübeli kadromuzla kamyon segmentinde de ülkemizin can damarı KOBİ'lerimizin finansmana erişiminde destek olmaya devam edeceğiz.'

DAF Trucks Türkiye Genel Müdürü Atila Kaya da Quick Finans ile işbirliği protokolü imzalamaktan memnuniyet duyduklarına değinerek, 'Bu önemli işbirliği, müşterilerimize finansal çözümler sunma odaklı Quick Finans'ın gücü ve uzmanlığıyla DAF'ın üstün kaliteli kamyon ve çekici ürün yelpazesini birleştirerek, sektöre yeni bir soluk getirecek diye umuyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Yeni nesil DAF kamyonlarının, şirketlerinin yenileşim, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyetine bağlılığını temsil ettiğini belirten Kaya, verimlilik, güvenlik ve sürücü konforuna odaklanan bu kamyonların, modern taşımacılık ve lojistik endüstrilerinin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu aktardı.

Kaya, yeni nesil araçlarla Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptıklarına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Türkiye pazarında hem genişleyen bayi ve servis ağıyla, hem de gelişen ve genişleyen ürün gamıyla her sene üstüne koyarak pazar payımızı arttırdık. Bu işbirliği, Avrupa'da yakaladığımız pazar payı başarılarını, Türkiye'de de gerçekleştirmemiz adına önemli bir adım oluyor. Quick Finans ile yaptığımız işbirliğinin, lojistik sektöründe yatırımı kolaylaştırarak Türk nakliyecisini daha da güçlendireceğini ve bu sayede ekonomiye önemli bir destek sağlayacağını düşünüyoruz.'