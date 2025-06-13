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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, İran'a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."

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