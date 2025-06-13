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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını uyardı: Sığınaklarda kalın

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını uyardı: Sığınaklarda kalın

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail'deki çalışanları ve ailelerini sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı.

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ABD Büyükelçiliği, İsrail'in İran'a yönelik saldırı sonrası Tahran'ın misillemesi nedeniyle çalışanları ve ailelerine yönelik uyarı mesajı yayımladı.

Mesajda, İsrail'deki büyükelçilik çalışanları ve ailelerinden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İsrail ordusu, İran'ın düzenlenen saldırıların ardından misilleme için İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) yönlendirdiğini açıklamıştı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

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