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Sağlık Bakanı müjdeyi verdi, tarih belli! Ücretsiz olarak yapılacak

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi, tarih belli! Ücretsiz olarak yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son dönemde artışa geçen kene vakalarında önceki yıllara kıyasla anormallik olmadığını söyledi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı ile ilgili 2 ilde çalışma yaptıklarını belirten Bakan Memişoğlu, HPV aşısıyla ilgili de müjdeyi duyurdu. Memişoğlu HPV aşısının ücretsiz dağıtılacağı tarihi açıkladı. Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atama takvimini de duyurdu.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Memişoğlu, aşı çalışmalarıyla ilgili takvimi açıkladı. HPV aşısı için müjdeyi veren Memişoğlu; KKKA, kuduz ve maymun çiçeği aşısı ile ilgili de takvimi açıkladı. Bakan Memişoğlu ayrıca sağlık personeli ataması için de tarih verdi.

Memişoğlu, Bakanlık olarak kene konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

Bakan Memişoğlu, kene vakalarına karşı Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışmaları da anlattı. Bu konuda bilim kurulu çerçevesinde hareket ettiklerini bildiren Memişoğlu, "Her kene ısırığını ve Kırım Kongo ile ilgili bilgileri topluyoruz, takip ediyoruz. Şu anda geçmiş yıllara göre ilave veya ekstra fazlalığımız veya ölüm oranımız yok." açıklamasında bulundu.

"Türkiye, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili aşı konusunda dünyada ilk aşısını üretebilecek öncü ülkelerden bir tanesi olacak. Hem Kayseri'de hem İstanbul'da büyük çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda 'mpox' dediğimiz maymun virüsüyle ilgili aşı çalışmamız var, onu da ifade edeyim."

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