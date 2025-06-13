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İsmail Saymaz: Halk yanıltılıyor, MHP’nin baraj sorunu yok!

İsmail Saymaz: Halk yanıltılıyor, MHP’nin baraj sorunu yok!

Son günlerde kamuoyuna yansıyan bir anket sonucu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ilk kez seçim barajının altına düştüğünü iddia etti. Ancak bu iddiaya Gazeteci İsmail Saymaz'dan itiraz geldi.

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Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, MHP’nin barajın altında gösterilmesini eleştirdi. Saymaz, “MHP’yi barajın altında gösteren anketlerin halkı yanılttığını düşünüyorum. Her seçimden önce anketlerde barajın altında gösterilen MHP, yüzde 10 ve üzerinde oy alıyor” ifadelerini kullandı.

"MHP’nin baraj sorunu yok"

Saymaz, MHP’nin seçim barajı gibi bir sorun yaşamadığını vurguladı. Daha önceki seçim sonuçlarını hatırlatan gazeteci, MHP'nin kamuoyu yoklamalarında düşük gösterilmesine rağmen sandıkta ciddi bir oy oranına ulaştığını söyledi.

Anket şirketlerine eleştiri: ORC örneği

İsmail Saymaz, ORC adlı anket şirketine yönelik eleştirisinde ise dikkat çekici bir örnek verdi: “Mesela ORC adlı anket şirketi, Türkiye’de hiçbir şehirde binasını görmediğim bir partiyi her anketinde yüzde 2 gösteriyor. Bu başlı başına şüphe yaratıyor.” Saymaz, bu tür sonuçların kamuoyunu yanıltabileceğini ifade etti.

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