Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı

Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki uçak kazasında sağ kurtulan Vishwash Kumar Ramesh, kazanın ardından sağlık görevlisiyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Ramesh, "Gözlerimi açtığımda etrafımda bir sürü cansız beden vardı. Korkmuşum. Ayağa kalktım ve koşmaya başladım. Her yerde enkaz döküntüleri vardı." dedi.

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Hindistan'ın Ahmedabad kentinde meydana gelen uçak kazasında sağ kurtulan yolcu Vishwash Kumar Ramesh, kazanın ardından ambulansa yürürken görüntülendi. Ramesh, çevresinde cansız bedenler gördüğünü söyleyerek, "Korkmuşum. Ayağa kalktım ve koşmaya başladım. Her yerde enkaz döküntüleri vardı." dedi.

KAZADAN SAĞ KURTULDU, TOPALLAYARAK AMBULANSA YÜRÜDÜ

Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad- Londra seferini gerçekleştirmek üzere 242 kişiyle havalanan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra düşmesinin ardından kazadan sağ kurtulan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, sağlık görevlisiyle birlikte ambulansa yürürken görüntülendi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Ramesh'in yüzünde yaralar olduğu ve topallayarak ambulansa yürüdüğü görüldü.

11 A NUMARALI KOLTUKTA OTURUYORDU

Hindistan basınından yer alan haberlerde, İngiltere ve Hindistan çift vatandaşı olan Ramesh'in Hindistan ziyaretinden İngiltere'ye geri dönmek üzere uçakta olduğu ve uçağın ön ve orta kısmının arasında kalan 11A koltuğunda oturduğu belirtildi.

"GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA BİR SÜRÜ CANSIZ BEDEN VARDI"

Ramesh, Hindistan basınına verdiği röportajda, "Gözlerimi açtığımda etrafımda bir sürü cansız beden vardı. Korkmuşum. Ayağa kalktım ve koşmaya başladım. Her yerde enkaz döküntüleri vardı. Birisi beni bir ambulansa doğru götürdü ve hastaneye kaldırıldım" ifadelerini kullandı. Erkek kardeşi de aynı uçakta bulunan Ramesh, "Erkek kardeşimi hiçbir yerde bulamıyorum. Lütfen onu bulmama yardım edin" dedi.

DOKTORLARIN KONAKLAMA MERKEZİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Öte yandan şirket, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu kaydetti. Ayrıca uçağın üzerine düştüğü, doktorlara ait konaklama merkezinde de ölü ve yaralılar var.

Kaza sonrası havalimanı ve çevresindeki yollar kapatıldı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Şirket, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu kaydetti.