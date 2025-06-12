Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 9.520,22 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,37 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 3,44 ile ulaştırma oldu.

ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi, pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Japonya'da ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.