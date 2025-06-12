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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları cezaevinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu 4 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları cezaevinde ziyaret etti.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

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