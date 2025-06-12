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"Trafidar" sistemiyle kesilen cezalara iptal gündemde

"Trafidar" sistemiyle kesilen cezalara iptal gündemde

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden Bilal Yeşil, uluslararası teknik sertifikaları bulunmadığı gerekçesiyle yerli radar sistemi Trafidar üzerinden kesilen trafik cezalarının hukuken geçersiz sayılabileceğini belirtti. Yeşil, sürücüleri cezaları yargıya taşımaya çağırdı.

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Trafik Kazalarını Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yeşil, Kurban Bayramı tatilinde yerli üretim radar sistemi "Trafidar" aracılığıyla kesilen trafik cezalarının hukuki geçerliliğine dair ciddi soru işaretleri bulunduğunu söyledi. Yeşil, sistemin gerekli teknik sertifikalardan yoksun olduğunu belirterek, bu gerekçeyle cezaların mahkemelerce iptal edilebileceğini savundu.

BELGE EKSİKLİĞİ HUKUKİ RİSK YARATIYOR

Yeşil’in değerlendirmesine göre, Trafidar cihazlarının üretiminde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygunluk gösterilse dahi, sistemin uluslararası geçerliliği olan IP (çevresel dayanıklılık), EMC (elektronik uyumluluk) ve insan sağlığına zararsızlık belgelerinin kamuoyuna sunulmamış olması ciddi bir eksiklik oluşturuyor. “Bu belgeler olmadan cihaz yasal olarak kullanılmamalıdır” diyen Yeşil, bu durumun cezaların hukuki geçerliliğini tartışmalı hâle getirdiğini kaydetti.

AB STANDARTLARI HATIRLATILDI

10Haber’in aktardığına göre Yeşil, Avrupa Birliği ülkelerinde hız ihlali gibi durumlarda cezaya konu olan fotoğrafın delil niteliğinde sunulmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de ise, Trafidar sistemiyle tespit edilen emniyet kemeri takmama veya cep telefonu kullanma gibi ihlallerin, herhangi bir ön inceleme yapılmaksızın otomatik olarak ceza sürecine dönüştüğünü söyledi.

MAHKEMEYE BAŞVURU ÇAĞRISI

Bilal Yeşil, Trafidar sisteminin sertifikalarının eksikliği gerekçesiyle sürücülerin cezaları yargıya taşıyabileceğini belirtti. “Sürücüler haklarını aramalı, teknik belgeleri talep etmeli ve bu eksiklere dayanarak cezaların iptali için mahkemeye başvurmalıdır” dedi.

Trafidar sistemine dair resmi mercilerden henüz bir açıklama gelmedi.

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