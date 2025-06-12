BIST 9.542
DOLAR 39,34
EURO 45,76
ALTIN 4.291,36
HABER /  DÜNYA

İsrail, Türk aktivistler Yasemin Acar ve Şuayb Ordu'yu sınır dışı etti! Uçak Tel Aviv'den hareket etti

İsrail, Türk aktivistler Yasemin Acar ve Şuayb Ordu'yu sınır dışı etti! Uçak Tel Aviv'den hareket etti

İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisinden alıkoyarak gözaltında tuttuğu 2 Türkü sınır dışı etti. Türk aktivistler uçakla Tel Aviv'den ayrıldı. Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar bugün serbest bırakılmışlar ve İsrail'den ayrılmışlardır" denildi.

Abone ol

Madleen gemisi aktivistlerinden Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ı taşıyan uçak Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan havalandı.

Dışişleri kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar bugün serbest bırakılmışlar ve İsrail'den ayrılmışlardır" denildi.

İsrail'in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu 6 aktivist, sınır dışı edilmek üzere öğle saatlerinde Ben Gurion Havalimanı’na getirilmişti.

Havalimanına getirilen diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu aktarılmıştı.

İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesi bekleniyor.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe transferde gaza bastı Heung-min Son bombası! Aziz Yıldırım'ın ilk hedefiydi
Foto Galeri Fenerbahçe transferde gaza bastı Heung-min Son bombası! Aziz Yıldırım'ın ilk hedefiydi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı
Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı
Wimbledon'ın toplam para ödülü rekor seviyeye çıktı
Wimbledon'ın toplam para ödülü rekor seviyeye çıktı
Samsung'un yapay zekalı televizyonu çıktı! El hareketi ile kanal değiştirme
Samsung'un yapay zekalı televizyonu çıktı! El hareketi ile kanal değiştirme
Deprem fırtınası korkuttu! O ilçede neler oluyor son 1,5 ayda 1250 sarsıntı
Deprem fırtınası korkuttu! O ilçede neler oluyor son 1,5 ayda 1250 sarsıntı
Kumbarasını açacaktı! 9 yaşındaki kızın diline bıçak saplandı
Kumbarasını açacaktı! 9 yaşındaki kızın diline bıçak saplandı
Özgür Özel Gaziosmanpaşa işine çok sinirlendi! Aday çıkaran Özel namerttir
Özgür Özel Gaziosmanpaşa işine çok sinirlendi! Aday çıkaran Özel namerttir
Air India uçağı düştü, Boeing hisseleri sert geriledi
Air India uçağı düştü, Boeing hisseleri sert geriledi
Sinan Ateş davasında çarpıcı gelişme
Sinan Ateş davasında çarpıcı gelişme
SuperFresh'in "Ege'den Hasat" bezelyesi Migros mağazalarında satışa sunuldu
SuperFresh'in "Ege'den Hasat" bezelyesi Migros mağazalarında satışa sunuldu
Kene bir can daha aldı! Kayseri'de 39 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Kene bir can daha aldı! Kayseri'de 39 yaşındaki kadın kurtarılamadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bin 30 işçi işten çıkarılacak! Cemil Tugay açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bin 30 işçi işten çıkarılacak! Cemil Tugay açıkladı
Madleen'deki Türk aktivist Şuayb Ordu serbest bırakıldı
Madleen'deki Türk aktivist Şuayb Ordu serbest bırakıldı