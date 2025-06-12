Samsung'un yapay zekalı televizyonu çıktı! El hareketi ile kanal değiştirme

Samsung, yapay zeka destekli yeni "Vision AI" yaklaşımını yansıtan televizyon serisini Türkiye'de kullanıcıların beğenisine sundu.

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İstanbul'da düzenlenen etkinlikle tanıtımı yapılan yeni seri, OLED, NEO QLED ve QLED modelleriyle şirketin bugüne kadarki en geniş televizyon ürün yelpazesini oluşturuyor.

Seri, "Glare Free" parlama önleyici teknolojiye sahip görüntü kalitesi, daha kişiselleştirilmiş özellikler ve yeni nesil güncellemelerle performans sunuyor.

Gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatılan televizyonlar, kişisel tercihlere göre özelleştirilen içerik sunma, cihazlar arası uyumlu çalışma ve ev güvenliği gibi işlevleri bir araya getiriyor.

"Generative Wallpaper", "Universal Gestures" ve "Pet and Family Care" gibi özelliklerle donatılan seri, kullanıcıların televizyon ekranını dijital bir sanat galerisine dönüştürmesine, el hareketleriyle cihazları kontrol etmesine ve evcil hayvanların ya da aile bireylerinin olağan dışı davranışlarını izlemesine olanak sağlıyor.

"Evrensel Hareketler" özelliği, "Galaxy Watch" ile birlikte yalnızca doğal el hareketleri kullanılarak televizyon ve evdeki diğer bağlı cihazların kumandasız şekilde kontrol edilmesine imkan tanıyor. Ses açma, kanal değiştirme ya da içeriği durdurma gibi işlemler, basit el hareketleriyle gerçekleştirilebiliyor. "Hızlı Kumanda" özelliği sayesinde ise akıllı telefon, televizyon kumandası işlevi görüyor.

Yeni seriyle birlikte televizyonlar, yalnızca salonun değil, tüm akıllı ev sisteminin yönetim merkezi konumuna geliyor. Televizyon ekranı üzerinden evdeki tüm odalar ve akıllı cihazlar görüntülenip kontrol edilebiliyor.

"Evcil Hayvan ve Aile Takibi" özelliği ise hem evcil hayvanların hem de aile bireylerinin olağandışı hareketlerini tespit ederek kullanıcıların sevdiklerini uzaktan takip etmesini sağlıyor. Çocuğun uykuya dalması gibi durumlarda ortam ışığını otomatik olarak azaltan bu özellik, televizyon aracılığıyla anlık bilgilendirme ve kayıt desteği sunuyor.

Ayrıca, bu yıl The Frame'in sanat deneyimi de genişliyor ve tüm Samsung NEO QLED ve QLED'lere 3 binden fazla sanat eserinden oluşan dijital bir koleksiyon sunuluyor. Böylece kullanıcılar herhangi bir odayı kişisel galerilerine dönüştürebiliyor.

"Yapay zeka özellikleriyle gelişmiş izleme deneyimi sunuyor"

Samsung'un "SmartThings" platformu, televizyonları evdeki tüm akıllı cihazların yönetim merkezi haline getiriyor. Platform, hareket ve ses analiziyle kullanıcı alışkanlıklarını öğreniyor, böylece çevresel koşullara daha duyarlı çözümler sunuyor.

"AI Otomatik Oyun Modu", oynanan oyunlara göre görüntü ve ses ayarlarını otomatik optimize ederken, "AI Energy Saving" özelliği ise görüntü kalitesinden ödün vermeden enerji tasarrufu sağlıyor.

Gelişmiş güvenlik teknolojisi "Knox Matrix", televizyonların blok zinciri altyapısıyla korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, Samsung One UI arayüzü sayesinde cihazlar arası entegrasyon sağlanıyor ve 7 yıla kadar yazılım güncellemesi desteği sunuluyor.

Ses ve sanat deneyimi de öne çıkıyor

Yeni Soundbar serisi, televizyonlarla senkronize çalışarak "Dolby Atmos" ve "DTS:X" destekli üç boyutlu ses deneyimi sunuyor. "SpaceFit Sound Pro" ve "Q-Symphony" gibi yapay zeka destekli ses teknolojileri ise ortamın akustiğine göre sesi otomatik olarak optimize ediyor.

"The Frame" serisinin sanat deneyimi bu yıl genişletilerek, NEO QLED ve QLED televizyonlarda da 3 binden fazla dijital sanat eserine erişim imkanı sağlandı. Kullanıcılar, televizyonlarını kişisel bir sanat galerisine dönüştürebiliyor.