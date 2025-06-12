BIST 9.513
DOLAR 39,32
EURO 45,82
ALTIN 4.280,26
HABER /  EKONOMİ

Air India uçağı düştü, Boeing hisseleri sert geriledi

Air India uçağı düştü, Boeing hisseleri sert geriledi

244 kişiyi taşıyan Air India uçağının Hindistan’da düşmesinin ardından, kazaya karışan Boeing 787 Dreamliner modeli nedeniyle Boeing hisseleri yüzde 8’i aşkın değer kaybetti.

Abone ol

Hindistan’ın Ahmedabad kentinde 244 kişiyi taşıyan Air India uçağının düşmesi, havacılık dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kazaya karışan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın ardından, uçak üreticisi Boeing’in hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8,51’lik kayıpla 196 dolara geriledi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, resmi makamlar henüz can kaybı veya kazanın nedeni hakkında açıklama yapmadı.

Flightradar verilerine göre, düşen uçak Boeing’in yakıt verimliliğiyle öne çıkan ve havayolu şirketlerinin sıklıkla tercih ettiği 787-8 Dreamliner modeli. Ancak Boeing’in son yıllarda art arda yaşanan kazalar nedeniyle itibar kaybı yaşadığı biliniyor. 2018’de Lion Air, 2019’da Ethiopian Airlines uçuşlarında meydana gelen ölümlü kazalar ile geçtiğimiz yıl yaşanan 737 Max’in uçuş sırasında kapı panelinin düşmesi olayı, şirketin güvenlik kültürüne dair ciddi soru işaretleri yaratmıştı.

Yeni kazayla birlikte gözler yeniden Boeing’e çevrilmiş durumda. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinan Ateş davasında çarpıcı gelişme
Sinan Ateş davasında çarpıcı gelişme
SuperFresh'in "Ege'den Hasat" bezelyesi Migros mağazalarında satışa sunuldu
SuperFresh'in "Ege'den Hasat" bezelyesi Migros mağazalarında satışa sunuldu
Kene bir can daha aldı! Kayseri'de 39 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Kene bir can daha aldı! Kayseri'de 39 yaşındaki kadın kurtarılamadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bin 30 işçi işten çıkarılacak! Cemil Tugay açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bin 30 işçi işten çıkarılacak! Cemil Tugay açıkladı
Madleen'deki Türk aktivist Şuayb Ordu serbest bırakıldı
Madleen'deki Türk aktivist Şuayb Ordu serbest bırakıldı
İsrail ordusu Şam kırsalına indi bazı kişileri alıkoydu
İsrail ordusu Şam kırsalına indi bazı kişileri alıkoydu
Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 8 milyon kişi daha hızlı tren konforuna kavuşacak!
Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 8 milyon kişi daha hızlı tren konforuna kavuşacak!
Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Almanya'nın büyüme tahminini yükseltti
Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Almanya'nın büyüme tahminini yükseltti
Çarpıp altına savruldu! Ümraniye'de feci kaza
Çarpıp altına savruldu! Ümraniye'de feci kaza
Bu hafta 5 film vizyona girecek
Bu hafta 5 film vizyona girecek
Sağlık raporlarında yeni dönem! Özel klinik kuruldu süre uzatıldı
Sağlık raporlarında yeni dönem! Özel klinik kuruldu süre uzatıldı
Acun Ilıcalı'dan Türk teknik adam kararı! 2 yıllık sözleşme imzaladı
Acun Ilıcalı'dan Türk teknik adam kararı! 2 yıllık sözleşme imzaladı