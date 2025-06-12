Air India uçağı düştü, Boeing hisseleri sert geriledi

244 kişiyi taşıyan Air India uçağının Hindistan’da düşmesinin ardından, kazaya karışan Boeing 787 Dreamliner modeli nedeniyle Boeing hisseleri yüzde 8’i aşkın değer kaybetti.

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Hindistan’ın Ahmedabad kentinde 244 kişiyi taşıyan Air India uçağının düşmesi, havacılık dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kazaya karışan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın ardından, uçak üreticisi Boeing’in hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8,51’lik kayıpla 196 dolara geriledi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, resmi makamlar henüz can kaybı veya kazanın nedeni hakkında açıklama yapmadı.

Flightradar verilerine göre, düşen uçak Boeing’in yakıt verimliliğiyle öne çıkan ve havayolu şirketlerinin sıklıkla tercih ettiği 787-8 Dreamliner modeli. Ancak Boeing’in son yıllarda art arda yaşanan kazalar nedeniyle itibar kaybı yaşadığı biliniyor. 2018’de Lion Air, 2019’da Ethiopian Airlines uçuşlarında meydana gelen ölümlü kazalar ile geçtiğimiz yıl yaşanan 737 Max’in uçuş sırasında kapı panelinin düşmesi olayı, şirketin güvenlik kültürüne dair ciddi soru işaretleri yaratmıştı.

Yeni kazayla birlikte gözler yeniden Boeing’e çevrilmiş durumda. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.