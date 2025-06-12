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Çarpıp altına savruldu! Ümraniye'de feci kaza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çarpıp altına savruldu! Ümraniye'de feci kaza

Ümraniye'de kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Dudullu istikametinde seyreden E.A. yönetimindeki 16 EFA 13 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sola dönmek isteyen 34 UL 0295 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen E.A, kamyonetin altına savruldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 17 yaşındaki E.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından E.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonetin sürücüsünü arama çalışması sürüyor.

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