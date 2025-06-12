Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin perde arkası!

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek. Görüşmeye ilişkin "Kılıçdaroğlu destek isteyecek" iddiaları ortaya atılırken işin aslını gazeteci Barış Yarkadaş açıkladı.

Abone ol

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesini duyurmasının ardından saldırıya geçildiğini "Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek için gidip İmamoğlu’ndan destek isteyecekmiş!" iddialarının ortaya atıldığını söyleyen gazeteci Yarkadaş, bu iddialara sert çıktı.

"Sözde akademisyenler ve Troller yine aşağılıkça bir saldırıya geçti. Bunu yazanlar ahlaksızdır!" ifadelerini kullanan Yarkadaş görüşme talebinin Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyledi.

Yarkadaş, "İmamoğlu’nun avukatı, müvekkilinin görüşmek istediğini Kılıçdaroğlu’na İKİ KEZ. İletti. Bu sırada İmamoğlu’na yakın başka isimler de Kılıçdaroğlu ile temas kurarak aracı oldu. Kılıçdaroğlu da bu talepler üzerine cezaevine gitme kararı aldı. İşin gerçeği budur. " dedi.