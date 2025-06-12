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Şekerbank ve TESK'ten esnafa özel finansman desteği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şekerbank ve TESK'ten esnafa özel finansman desteği

Şekerbank, "Kapımız Esnafa Açık" platformu kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile esnafa özel gerçekleştirdiği finansman desteği işbirliğini yeniledi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Şekerbank, TESK'e bağlı esnaf müşterilerinin 500 bin liraya kadar olan nakit ihtiyacını, 6 ay anapara ödemesiz dönem ve 48 aya varan vade imkanı ile karşılayacak.

Esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan işbirliği protokolü, Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken arasında imzalandı.

Şekerbank tarafından geliştirilen Kapımız Esnafa Açık platformu, esnafın ihtiyaç duyduğu finansal çözümleri daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Banka, bu platform aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst, esnaflarının Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu belirtti.

Üst, "Anadolu esnafının gelişimine katkı sağlamak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla aynı tarihte kurulmuş iki köklü kurum olarak, bu ortak misyonumuzu daha da ileriye taşıyan yeni projelerle bir kez daha esnafımızın yanında olmaktan memnuniyet duyuyoruz. TESK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini büyütmelerini ve finansal yüklerini hafifletmeyi amaçlıyoruz. 'Kapımız Esnafa Açık' platformumuz ile yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Bu işbirliğinin devamının esnafımız için önemli olduğunu düşünüyoruz"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de esnaf ve sanatkarlara sunulan her türlü değerin önemli olduğunu, TESK'in Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"TESK olarak esnaf ve sanatkarlarımıza fayda ile birlikte ek avantajlar sağlayan iş birliklerinin her zaman destekçisiyiz. Esnaf ve sanatkarları desteklemek ekonomiye önemli bir katma değer sağlayacaktır. Bu kapsamda, Şekerbank ile gerçekleştirdiğimiz ve esnafımıza özel avantajlar sunan bu işbirliğinin devamının esnafımız için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek paketinin ilerleyen zaman içerisinde daha da artırılarak esnafımızın işlerini büyütmesine katkı sağlamasını umuyor, devam eden iş birliğimizin esnafımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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