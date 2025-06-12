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DEM'in 'Öcalan farklı siyasi partilerle görüşmek istiyor' çıkışı gündem oldu

DEM'in 'Öcalan farklı siyasi partilerle görüşmek istiyor' çıkışı gündem oldu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın, Abdullah Öcalan’ın ‘kuvvetle muhtemel’ farklı siyasi parti temsilcileriyle de görüşebileceğini söylemesi gündeme bomba gibi düştü.

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Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaşananlar kafaları karıştırdı.

Pazarlık ve şartın olmadığı söylenen sürece dair DEM Partisi kanadından gelen açıklamalar tartışma konusu oldu.

Cem Küçük'ten öneri

Hükümete yakın gazetecilerden Cem Küçük, sürecin şeffaf yürütülmesi çağrısında bulunarak, "Ben, Cumhurbaşkanımın yerinde olsam TRT’ye çıkarım; bu sürecin başından beri nereden nereye geldiğini, bundan sonra ne olacağını anlatırım." önerisinde bulundu.

"Öcalan’ın isteği"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz de DEM Parti olarak İmralı Adası’na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede İmralı Adası’na bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde sayın Öcalan’ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel.

Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde sayın Mesut Barzani, sayın Neçirvan Barzani, sayın Mazlum Abdi, sayın Kuba ve Bafıl Talabani’yle görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Bu, sayın Öcalan’ın isteği. Biz de faydalı olacağını düşünüyoruz. Farklı siyasi partilerden liderlerle, önemli şahsiyetlerle bir araya gelmesi çok değerli. Önümüzdeki süreç açısından da gerekli.”

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