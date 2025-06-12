Nihat Genç evli mi eşi kimdir? Nihat Genç 'ben gidersem' deyip vasiyet etmiş

Gazeteci Nihat Genç kanser hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Gazi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Nihat Genç, entübe edilmişti. Son sağlık durumunu hastaneye giden Kemal Kılıçdaroğlu öğrendi. Nihat Genç'in öldüğü zaman ardından konuşacaklar için kurucusu olduğu sitenin genel yayın yönetmenine bakın ne vasiyet etmiş...

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Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım bölümünde kanser tedavisi gören Nihat Genç 3 Haziran tarihinde durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. O günden beri bir daha uyanmayan Nihat Genç'in sağlık durumuna ilişkin onu hastanede ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Nihat Genç’in ailesi ve Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay’a geçmiş olsun dileklerini sundu.

Ben gidince arkamdan konuşacaklara...

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Veryansın Tv kurucusu yazar Nihat Genç, ölümü durumunda Erdem Atay'a vasiyetini söylemiş. Arkasından konuşacaklar olacağını belirten Nihat Genç, Erdem Atay'a şunu vasiyet etmiş:

-Nihat Ağabey, son konuşmamızda şunu söyledi: “Ben gidersem arkamdan iftira atanlar olacaktır. Öyle bir şey olursa o şerefsiz piçlere ‘yaşarken neden konuşmadın, götün mü yemedi’ de Erdem” dedi.

Nihat Genç kimdir?

Nihat Genç, Türk edebiyatı ve medyasında kendine özgü üslubu, sert eleştirileri ve bağımsız duruşuyla tanınan bir isimdir. Uzun yıllar medyada yer alan Nihat Genç, Veryansın TV’yi kurdu ve yazarlığını da yaptı.

Nihat Genç nereli?

Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon’un Faroz semtinde doğmuştur. Aslen Trabzon’un Maçka ilçesindendir.

Nihat Genç ne mezunu?

Nihat Genç, lise eğitimini Trabzon Ticaret Lisesi’nde tamamladıktan sonra, üniversiteye İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda başladı. Ancak 1970’lerin siyasi çalkantıları nedeniyle bu okulları tamamlayamadı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’na kaydoldu ve buradan 1983 yılında mezun oldu.

Nihat Genç evli mi eşi çocukları var mı?

Nihat Genç’in özel hayatına dair kamuoyuna açık net bilgiler bulunmamaktadır. Evli olup olmadığı, aile yaşamı veya çocuklarına dair herhangi bir resmî açıklama veya güvenilir kaynaklı bilgi paylaşılmamıştır.