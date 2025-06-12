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11 sosyal medya fenomeni yakalandı! Kumara teşvik iddiası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
11 sosyal medya fenomeni yakalandı! Kumara teşvik iddiası

Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, Twitch, YouTube, Instagram ve Tiktok yayınları sırasında, Key Drop isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyaları gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.

Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

5'inin yurt dışında, 2'sinin şehir dışında olduğu anlaşılan diğer 6 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

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