Ergin Ataman: Aksini düşünen vatan hainidir

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, "Milli takım antrenörü kim olursa olsun, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmemiz lazım. Bunun aksini düşünen vatan hainidir. Yarın öbür gün ben giderim başkası gelir." dedi.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Olympiakos ile Panathinakios arasındaki final serisinde yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Ataman, "Yunanistan'daki finale iki kulüp de sezonu kurtarma için başladı. Olympiakos, hiçbir şey kazanamayarak geldi ve 1-0 geri düştü. Orada inanılmaz olaylar yaşandı. Başkanımızın ailesine ve kızına akla gelmeyecek sloganlarla dakikalarda küfrün üzerinde şeyler söylendi. Yunan devleti maçları durdurma kararı aldı ve iki kulübü de uzlaşma için davet etti. Bizim kulüp 'tamam' dedi ama rakip 'aynı masaya oturmam' dedi. Bilinmezliklerle birlikte ciddi bir demoralizasyon yaşadık. Yargıç, iddianameye göre soracakken karşımda üç tane Olympiakos avukatı gördüm. Asabım bozuldu, onlara karşı geri adım atmadım. Türkiye'ye karşı yapılanlar ırkçı bir tezahürattır. Tepkimi buna göre verdim. Ben Türk olduğum için benim ülkeme küfür edemezsiniz. Bu ırkçılığa girer." dedi.

"FENERBAHÇE BEKO BİZİ HAKKIYLA YENDİ"

Final Four'da Fenerbahçe Beko ile oynadıkları mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Ataman, "Fenerbahçe Beko bizi hakkıyla yendi, zaten maçtan sonra gidip tebrik ettim. Ali Koç ile spontane şekilde karşılaştık. Tebrik sonrası bana 'hep sen kazanıyordun, bu sefer biz kazandık' dedi. Benim Fenerbahçe'ye karşı ters bir şeyim hiçbir zaman olamaz. Benim de hatalarım oldu, haksız tacizlere de uğradım ama bunlar sporun içinde var. Fenerbahçe basketbolda Aziz Yıldırım ve Obradovic ile başlayan yatırımını devam ettiriyor. Ali Koç ve yönetimi, maalesef Galatasaray kulübünün yaptığı gibi geri adım atmadı." ifadelerini kullandı.

EuroLeague'de Anadolu Efes taraftarından kendisine gelen tepkiyle ilgili konuşan başantrenör, "Anadolu Efes maçında kimlerin provoke ettiğini, o tezahüratın kime ait olduğunu biliyorum. Çıkarken kendi kendime tepkimi gösterdim. Anlık bir olaydı, Anadolu Efes benim yuvam. En son da çok büyük bir sevgiyle karşılandım." dedi.

"AKSİNİ DÜŞÜNEN VATAN HAİNİDİR"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Ağustos ayında başlayacak olan EuroBasket grup aşaması serüveninde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelerini gerektiğini söyleyen Ataman, "Tarık Biberovic için federasyon çok büyük bir çaba sarf etti ama maalesef olmadı. Shane Larkin de milli takıma borcunu kapatmak istiyor. Milli takım antrenörü kim olursa olsun, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmemiz lazım. Bunun aksini düşünen vatan hainidir. Yarın öbür gün ben giderim başkası gelir." dedi.

Galatasaray'ın basketboldaki vizyonunu değiştirmesi gerektiğini dile getiren Ataman, "Galatasaray'ın basketboldaki vizyonunu değiştirmesi lazım. Taraftar mutlu değil, Euroleague'de olmak istiyor. Başkanların ve yönetimlerin kulübün prestijine bakması gerekiyor. Son olarak Fenerbahçe'yi basketboldaki başarısı, Galatasaray'ı ise futboldaki başarısı için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.