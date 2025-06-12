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Gazze’de hastanelerde kan ünitesi sıkıntısı yaşanıyor

Gazze’de hastanelerde kan ünitesi sıkıntısı yaşanıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, artan can kaybı ve Filistinlilerin yetersiz beslenmeleri nedeniyle kan bağışı yapma olanaklarının azaldığını, bu durumun hastanelerde ciddi ve tehlikeli bir kan ünitesi sıkıntısına yol açtığını açıkladı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 12 Haziran Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bölgedeki hastanelerde ciddi ve tehlikeli düzeyde kan ünitesi sıkıntısı yaşandığını bildirdi. Açıklamada, artan can kayıplarının yanı sıra Filistinlilerin yetersiz beslenme koşulları nedeniyle kan bağışı yapma oranlarının düştüğü ve bu durumun sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası insani yardım kuruluşları ve BM kuruluşlarına "yeterli miktarda" kan ünitesi getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki feci insani durum ve devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler ciddi ve tehlikeli bir kan ünitesi sıkıntısıyla karşı karşıyadır." denildi.

KAN BAĞIŞI YAPMA OLANAĞI AZALDI

Açıklamada, bu eksikliğin "yaralı sayısındaki sürekli artış ve tıbbi malzemelerin girişini engelleyen sıkılaştırılmış İsrail ablukasının yanı sıra yetersiz beslenme ve temel ihtiyaçların yetersizliği nedeniyle vatandaşların kan bağışı yapma olanağının azalmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi de dahil olmak üzere uluslararası insani yardım ve BM örgütlerine derhal müdahale etmeleri ve "yeterli miktarda kan ve ilgili tıbbi malzeme girdirilmesi" yönünde İsrail'e baskı yapmaları çağrısı yapılan açıklamada ayrıca uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden de "ahlaki ve insani sorumluluklarını üstlenerek, yüzlerce hasta ve yaralının hayatını kurtarmak için acilen harekete geçmeleri" istendi.

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