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Ankara kulislerinden sızdı! Kabinede köklü değişiklikler geliyor

Ankara kulislerinden sızdı! Kabinede köklü değişiklikler geliyor

Kabinede revizyon aylardır konuşulan bir konu. Son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Tartışmalar devam ederken kabineyle ilgili yeni bir detay gündem oldu.

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31 Mart seçimlerinde ikinci parti olan AK Parti'de kabinede değişim sinyalleri verilmiş ancak harekete geçilmemişti. Şubat ayı gibi tartışmalar tekrar alevlendi. En son yazın değişiklik olacağı üzerine yoğunlaşmıştı. Son kulis bilgilerine göre hem isimler hem de sistemler değişiyor.

Eski müsteşarlık sisteminin yeniden gelmesi ve bakan yardımcılıklarının düşmesi bekleniyor. Birçok ismin değişmesi beklenen kabinede bir bakan için 'asla gitmez' yorumu yapıldı. İşte kabineyle ilgili son kulis bilgileri...

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuyla ilgili açıklama yapan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bakanlıklarda revizyonun gündemde olduğunu belirtti.

Müsteşarlık ve bakan yardımcısı

Müsteşarlıkların yeniden getirilmesinin gündemde olduğunu vurgulayan Atik "Müsteşarlık sistemi getirildiğinde Bakan yardımcılıkları 1-2'ye düşürülecek. Bir bütün sistem değişikliğine gidilecek. Bu hafta içerisinde olması bekleniyor" açıklamasında bulundu.

"Asla gitmez" denilen bakan detayı... 

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, kabinede değişiklik iddialarına dikkat çekerek "Erdoğan kabineyi değiştirecekse ya ağustos eylül gibi ya da 2026 Ocak ayı gibi yapar. Mehmet Şimşek asla gitmez" vurgusunu yaptı.

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