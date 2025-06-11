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Leroy Sane, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Leroy Sane, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Son Şampiyon Galatasaray'ın gündeminde olan Leroy Sane, transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'da olacak.

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5 sezondur Bayern Münih’te forma giyen yıldız futbolcu Leroy Sané, Alman kulübünün yeni kontrat teklifini reddederek takımdan ayrılmaya karar verdi.

GALATASARAY, REKABETTEN SIYRILDI

Galatasaray, Fenerbahçe, Arsenal ve Al Hilal’in ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini hızla ilerletti ve Sané ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Transferin son aşamalarının İstanbul’da tamamlandığı belirtilirken, futbolcunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bayern Münih ile yollarını ayıran Sané, Galatasaray’la anlaşarak bu akşam İstanbul’a gelerek transfer sürecini tamamlayacak.

3 YIL İÇİN BONUSLARLA BİRLİKTE 15 MİLYON EURO

Galatasaray, Sané ile yıllık 11 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık bir anlaşma yaptı. Foot Mercato’nun haberine göre, bu sözleşme oyuncunun sarı-kırmızılı formayla uzun soluklu bir birlikteliğini sağlayacak. Bazı kaynaklarda Sané’nin yıllık net gelirinin, bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu bulabileceği aktarılıyor.

GALATASARAY BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEK

Sané’nin Bayern Münih’le sözleşmesi sezon sonunda sona erdiği için, Galatasaray bu transfer için bonservis ödemeyecek. Oyuncu, sadece yıllık maaşı ve imza parası üzerinden kazanacak.

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