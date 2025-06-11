Trump'tan Musk'a: Onunla barışabilirim

ABD Başkanı Donald Trump, “Elon Musk ile barışır mısınız?” sorusuna, “Kırgın değilim, söylediklerine şaşırdım. Kendini kötü hissediyor, sanırım barışabiliriz. Ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor” yanıtını verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü iş insanı Elon Musk arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gerilim dikkat çekiyor. Beyaz Saray'daki görev süresinin bitimine yakın bir dönemde Musk’ın Kongre gündemindeki vergi kesintisi tasarısını sert bir dille eleştirmesi, Trump'ı adeta çileden çıkardı.

"MUSK'A 40 MİLYAR DOLAR VERDİM"

Trump, Musk’ın açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Elon ile ilişkimiz çok iyiydi, ama artık bu ilişkinin nereye gittiğini bilmiyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ona çok yardım ettim, sonuçta 40 milyar dolarlık devlet desteği aldı” ifadelerini kullandı.

MUSK: "BEN OLMASAM TRUMP KAYBEDERDİ"

Trump’ın sözlerine doğrudan sosyal medya platformu X üzerinden karşılık veren Elon Musk ise oldukça iddialı konuştu. Musk, “Ben olmasaydım, Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni alır, Cumhuriyetçiler Senato’da sadece 51-49 üstünlük sağlardı” yorumunu yaptı.

Musk, Trump’ın geçmişte yaptığı bütçe eleştirilerine de gönderme yaparak, “Bu adam bugün nerede?” ve “Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!” gibi sert ifadeler kullandı.

MUSK'TAN "PİŞMANLIK" AÇIKLAMASI

Bu gerilimin ardından Elon Musk’tan sürpriz bir açıklama geldi. X üzerinden yaptığı bir başka paylaşımda, Trump hakkında zaman zaman fazla ileri gittiğini kabul eden Musk, “Bazı paylaşımlarımdan gerçekten pişmanlık duyuyorum” diyerek geri adım attı.

TRUMP: "ONUNLA BARIŞABİLİRİM"

Gözler bu açıklamanın ardından yeniden Trump’a çevrildi. Kendisine yöneltilen “Elon Musk ile barışır mısınız?” sorusuna Trump, “Hiçbir kırgınlığım yok. Olanlara şaşırdım. Söylediklerinden dolayı kendini kötü hissediyor. Ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor, bu yüzden onunla barışabilirim” yanıtını verdi.