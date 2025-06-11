Manisa Ferdi Zeyrek için taziye kuyruğuna girdi eşi ve Özgür Özel dua etti

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından kentte yas havası devam ediyor. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kurulan taziye alanında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte taziyeleri kabul etti. Manisa halkı taziye için kuyruğa girdi. Ferdi Zeyrek için taziye kabülü perşembe günü saat 18.00'da bitecek.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu’nda düzenlenen taziyenin 2. gününde 7’den 70’e binlerce Manisalı, ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyor. Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, taziyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte kabul etti.

Taziye kabulü perşembe günü bitecek

Cumhuriyet Meydanı’nda taziyenin ikinci gününde vatandaşlara Ferdi Zeyrek’in ruhuna ithafen yemek ve lokma hayrı yapıldı. 12 Haziran Perşembe günü, taziyelerin 3. ve son günü gerçekleştirilecek. Taziyeler öğlen başlayıp akşam saat 18.00'da sona eriyor.

Taziyeye gelen eski başkan

Taziyeye katılanlar arasında dikkat çeken isimlerden biri, 95 yaşındaki eski Manisa Milletvekili Faruk Saydam oldu. Bastonuyla salona gelen Saydam, Nurcan Zeyrek’e başsağlığı dilerken, Özgür Özel’e de “Tüm Türkiye’ye bu halka dostluğu, kardeşliği ve vefayı öğretin, teşekkür ederim” diyerek duygusal anlar yaşattı.