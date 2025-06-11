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ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le anlaş maya vardıklarını açıklarken, ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını duyurdu

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Çin ile ABD ile arasındaki tarife savaşlarında sular duruldu.

Karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimine tansiyonu düşüren açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi.

Trump, Çin'le anlaş maya vardıklarını açıklarken, ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını duyurdu.

Donald Trump, Truth Social hesabından ABD ile Çin arasında yapılan ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını ifade etti.

Çin tarafından gerekli tüm nadir toprak elementlerinin temin edileceği bilgisini veren Trump, "Aynı şekilde, kolejlerimizi ve üniversitelerimizi kullanan Çinli öğrenciler de dahil olmak üzere üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin'e sağlayacağız (ki bu benim için her zaman iyi olmuştur!). Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor. İlişkiler mükemmel! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!" ifadesini kullandı.

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, tarafların son iki günde akılcı, profesyonel, samimi ve derin temaslarda bulunduğunu ve sorunların çözümü konusunda ilerleme sağlandığını belirtmişti.

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