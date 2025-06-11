Fahrettin Altun'dan Endonezya'ya 48 Kaan ihracı anlaşmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracatına yönelik imzalanan anlaşmayı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en somut göstergelerinden biri olarak nitelendirdi.

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Altun, sosyal medya hesabından, 48 KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği sayesinde Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girdiğini aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Milli muharip uçağımız KAAN, dost ve kardeş Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında ilk ihracat başarısını elde etmiştir. Savunma sanayisinde bağımsızlık ve yüksek teknoloji hedeflerimiz doğrultusunda atılan bu büyük adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en somut göstergelerinden biridir. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm kardeşlerimize gönül dolusu şükranlarımızı sunuyoruz."