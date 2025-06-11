BIST 9.698
DOLAR 39,19
EURO 44,96
ALTIN 4.211,15
HABER /  POLİTİKA

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! Eray Karadeniz seçildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! Eray Karadeniz seçildi

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi. Belediye meclisi üyeliğinde çoğunluk AK Parti ve MHP'deydi. Büyükçekmece ve Avcılar'da ise CHP'nin adayları seçildi.

Abone ol

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! Eray Karadeniz seçildi - Resim: 0

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

Büyükçekmece ve Avcılar'da CHP'nin adayı kazandı

Gaziosmanpaşa'nın yanı sıra Büyükçekmece ve Avcılar'da da seçim yapıldı. Her iki belediyede de meclisteki çoğunluk CHP'li üyelerde bulunuyordu. Büyükçekmece'de seçimi 22 oy alan CHP'nin adayı Ahmet Şahin kazandı. Avcılar'da ise kazanan 24 oyla CHP adayı Yüksel Can oldu.

İlgili Haberler
CHP Milletvekilinden çok ağır laf : Mafya gibi belediyeye çöktüler
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' deyip paylaştı Ferdi Zeyrek çekmiş
Foto Galeri Eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' deyip paylaştı Ferdi Zeyrek çekmiş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın "nükleer anlaşma olmazsa savaş" tehdidine İran'dan tepki
Trump'ın "nükleer anlaşma olmazsa savaş" tehdidine İran'dan tepki
CHP Milletvekilinden çok ağır laf : Mafya gibi belediyeye çöktüler
CHP Milletvekilinden çok ağır laf : Mafya gibi belediyeye çöktüler
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Ahmed Şara iddiası
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Ahmed Şara iddiası
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 100 yaşında öldü aslen nereli eşi yabancı
30 km'de bir radar konuldu vatandaş isyan etti! Tuzak denilen radarlar için komisyon
30 km'de bir radar konuldu vatandaş isyan etti! Tuzak denilen radarlar için komisyon
Borusan, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarını kurumsal süreçlerine entegre etti
Borusan, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık uygulamalarını kurumsal süreçlerine entegre etti
Petrol Ofisi Grubu, ilk ultra düşük kükürtlü yakıt üretimini gerçekleştirdi
Petrol Ofisi Grubu, ilk ultra düşük kükürtlü yakıt üretimini gerçekleştirdi
Sapanca Gölü kaçak yapılardan arındırılacak
Sapanca Gölü kaçak yapılardan arındırılacak
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na 'samimiyetsiz' tepkisi
MHP'li Büyükataman'dan Dervişoğlu'na 'samimiyetsiz' tepkisi
Ferdi Zeyrek çekmiş eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' diyerek paylaştı
Ferdi Zeyrek çekmiş eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' diyerek paylaştı
Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni radar uygulamasına tepki
Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni radar uygulamasına tepki
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu