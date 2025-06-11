Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! Eray Karadeniz seçildi

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi. Belediye meclisi üyeliğinde çoğunluk AK Parti ve MHP'deydi. Büyükçekmece ve Avcılar'da ise CHP'nin adayları seçildi.

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Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

Büyükçekmece ve Avcılar'da CHP'nin adayı kazandı

Gaziosmanpaşa'nın yanı sıra Büyükçekmece ve Avcılar'da da seçim yapıldı. Her iki belediyede de meclisteki çoğunluk CHP'li üyelerde bulunuyordu. Büyükçekmece'de seçimi 22 oy alan CHP'nin adayı Ahmet Şahin kazandı. Avcılar'da ise kazanan 24 oyla CHP adayı Yüksel Can oldu.