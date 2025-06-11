Eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' deyip paylaştı Ferdi Zeyrek çekmiş

Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu ölümü 48 yaşında hayata veda etmesi herkesin yüreğini sızlattı. Geride bıraktığı eşi Nurcan Zeyrek ile kızları ise ayrılığın acısını yaşıyor. Bugün kızı Nehir Zeyrek'in ardından eşi Nurcan Zeyrek'ten yürekleri yakan bir paylaşım geldi.