CHP Milletvekilinden çok ağır laf : Mafya gibi belediyeye çöktüler

GAZİOSMANPAŞA Belediye Başkanlığı, CHP'li başkan tutuklanınca AK Parti'ye geçti. CHP Milletvekili Veli Ağbaba çok ağır bir yorumda bulundu ve "mafya gibi belediyeyi çöktüler' dedi.Abone ol
Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine belediye meclisinde yapılan oylamayla Eray Karadeniz başkan vekili seçildi. Eray Karadeniz vakit kaybetmeden hemen göreve başlarken CHP'liler ayağa kalktı.
Mafya benzetmesi
CHP'li belediyenin AK Parti'ye geçmesine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba çok ağır tepki verdi. Ağbaba X hesabından şunları yazdı:
-Mafya gibi belediyeye çöktüler. Gaziosmanpaşa Belediye başkanımızı haksızca hukuksuzca tutuklayıp, belediyemize el koyanlar siyasi yağmacıdır, gaspçıdır!
-Bükemediği bileğe kelepçe vurmak korkakların ve alçakların işi!
-Seçimle alamadıklarını yargı kumpasıyla alıyorlar!
-Millet iradesine açık bir darbedir!