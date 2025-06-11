Ferdi Zeyrek çekmiş eşi Nurcan Zeyrek 'nerden bilecektim kalbim' diyerek paylaştı

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından eşi Nurcan Zeyrek'ten gelen paylaşım yürekleri sızlattı. 16 yıldır ellerimiz ayrılmadı dediği eşinin acısını yaşayan Nurcan Zeyrek, Ferdi Zeyrek'in çektiği son fotoğrafı 'nerden bilecektim kalbim' diyerek paylaştı...

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Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu ölümü 48 yaşında hayata veda etmesi herkesin yüreğini sızlattı. Geride bıraktığı eşi Nurcan Zeyrek ile kızları ise ayrılığın acısını yaşıyor. Bugün kızı Nehir Zeyrek'in ardından eşi Nurcan Zeyrek'ten yürekleri yakan bir paylaşım geldi.

Nerden bilecektim kalbim

Nurcan Zeyrek eşi Ferdi Zeyrek'in bayram günü çektiği son fotoğrafı paylaştı... Zeyrek şunları yazdı:

- "Bayram sabahı nasıl da mutluyduk... Nereden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini kalbim."

Kızı Nehir Zeyrek'in paylaşımı

Ferdi Zeyrek'in büyük kızı Nehir Zeyrek de babasız geçirdiği ilk günden şu paylaşımı yapmıştı: