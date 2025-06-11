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Avusturya'da okulda 10 kişiyi öldüren failin evinde patlayıcı ve intihar mektubu bulundu

Avusturya'da okulda 10 kişiyi öldüren failin evinde patlayıcı ve intihar mektubu bulundu

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula saldırı düzenleyen ve kendisi dahil 11 kişinin öldüğü silahlı saldırının failinin evindeki aramada, intihar mektubu ve patlayıcı bulunduğu bildirildi.

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Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye dün sabah yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemişti. 10 kişiyi öldüren saldırgan okulun tuvaletinde intihar etmişti.

Yetkililer, söz konusu saldırıda saldırıda 10'dan fazla kişinin yaralandığını belirtmiş ve saldırganın kimliğini Graz çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı. Avusturya Başbakanı Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 21 yaşındaki failin evinde yapılan aramada, yazılı ve dijital intihar mektubu ile çalışmayan boru tipi bomba bulunduğu belirtildi.

Polis, saldırganın intihar mektubunda saldırının nedenin açıklamadığını bildirdi.

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