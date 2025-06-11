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Fernando Muslera İstanbul'dan ayrıldı! Galatasaray kariyeri son bulmuştu

Fernando Muslera İstanbul'dan ayrıldı! Galatasaray kariyeri son bulmuştu

Galatasaray kariyerini sonlandıran tecrübeli kaleci Fernando Muslera, İstanbul'dan ayrıldı.

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İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e giden Muslera, basın mensuplarını atlatarak görüntü alınmasına izin vermedi.

Türkiye'de 14 sezonu geride bırakan Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

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