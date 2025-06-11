Fernando Muslera İstanbul'dan ayrıldı! Galatasaray kariyeri son bulmuştu

Galatasaray kariyerini sonlandıran tecrübeli kaleci Fernando Muslera, İstanbul'dan ayrıldı.Abone ol
İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e giden Muslera, basın mensuplarını atlatarak görüntü alınmasına izin vermedi.
Türkiye'de 14 sezonu geride bırakan Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
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