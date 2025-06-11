Kenan Yıldız yeni aşka yelken açtı! Çalma listesi ortaya çıkardı: Gönlünü bakın kime kaptırmış

Kenan Yıldız, Natalia Shadle ile aşk yaşıyor

İddiaya göre, Kenan Yıldız, Avustralyalı model Natalia Shadle ile aşk yaşamaya başladı. Sürpriz iddiayı güçlendiren detay ise uygulamadaki şarkı çalma listesi oldu.