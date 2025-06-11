Kenan Yıldız yeni aşka yelken açtı! Çalma listesi ortaya çıkardı: Gönlünü bakın kime kaptırmış
Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız iddiaya göre yeni bir aşka yelken açtı. Kenan Yıldız'ın gönlünü Avusturyalı modele kaptırdığı öne sürüldü.
İtalyan ekibi Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız yeşil sahadaki yetenekleriyle adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcu bu sezon oynadığı 49 maçta 9 gol atarken 7 de asist yaptı.
Transferin gözdesi olmasına karşın Juventus’un sözleşmesini uzatmak istediği Kenan Yıldız, şimdilerde aşk hayatıyla adından söz ettirdi.
Geçen haftalarda güzel oyuncu Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı konuşulan genç futbolcu hakkındaki iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.
Kenan Yıldız, Natalia Shadle ile aşk yaşıyor
İddiaya göre, Kenan Yıldız, Avustralyalı model Natalia Shadle ile aşk yaşamaya başladı. Sürpriz iddiayı güçlendiren detay ise uygulamadaki şarkı çalma listesi oldu.