Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor! Benzin için tarih verildi

Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL zam geliyor

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Benzine cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 46.92 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.23 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 46.77 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL/LT



Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.61 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.10 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.94 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.43 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT