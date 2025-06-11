BIST 9.662
DOLAR 39,18
EURO 44,85
ALTIN 4.214,53
HABER /  EKONOMİ

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor! Benzin için tarih verildi

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor! Benzin için tarih verildi

Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL zam geliyor

Abone ol

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Benzine cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin litre fiyatı: 46.92 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.23 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin litre fiyatı: 46.77 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.11 TL/LT


Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 47.61 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 47.10 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 47.94 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 47.43 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT

ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 142 gün sonra hakim karşısında
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 142 gün sonra hakim karşısında
Mikroplastikler kalp krizi ve inme riskini 4 kat artırıyor
Mikroplastikler kalp krizi ve inme riskini 4 kat artırıyor
Eczacılık Fakültesi akademisyenleri Eskişehir'e özel 6 yeni ürün çıkardı
Eczacılık Fakültesi akademisyenleri Eskişehir'e özel 6 yeni ürün çıkardı
Van Emniyet Müdürü Mutlu'dan 1. Lig'e yükselen Vanspor'a anlamlı hediye
Van Emniyet Müdürü Mutlu'dan 1. Lig'e yükselen Vanspor'a anlamlı hediye
Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 ilde düzenlenen operasyonlarda 273 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 ilde düzenlenen operasyonlarda 273 kişi yakalandı
Burdur'da korkunç cinayet! 35 yaşındaki Özge evinde öldürüldü: 2 kadın gözaltına alındı
Burdur'da korkunç cinayet! 35 yaşındaki Özge evinde öldürüldü: 2 kadın gözaltına alındı
Togg'un sedan modeli T10F yakında yola çıkacak! İşte tahmini satış fiyatı
Togg'un sedan modeli T10F yakında yola çıkacak! İşte tahmini satış fiyatı
Düğün dönüşü kaza! Çorum'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Düğün dönüşü kaza! Çorum'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Manchester City, Olimpik Lyon'dan Rayan Cherki'yi transfer etti
Manchester City, Olimpik Lyon'dan Rayan Cherki'yi transfer etti
Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sorusu
Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sorusu
Yeni Akit 'çarpıldı' haberi için 'montaj' dedi manşetten meydan okudu
Yeni Akit 'çarpıldı' haberi için 'montaj' dedi manşetten meydan okudu
2026 Dünya Kupası elemelerinde 6 maç oynandı Hollanda 8 gol attı
2026 Dünya Kupası elemelerinde 6 maç oynandı Hollanda 8 gol attı