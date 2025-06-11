Van Emniyet Müdürü Mutlu'dan 1. Lig'e yükselen Vanspor'a anlamlı hediye

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen Artı Değer Vanspor'a kentin plakasını hediye etti. Murat Mutlu'nun hediye ettiği "65 VAN 65" plaka, açık artırmayla satılacak ve geliri Artı Değer Vanspor'a bağışlanacak

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Artı Değer Vanspor futbolcuları ve teknik heyeti, şampiyonluk kupasıyla Mutlu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu, takıma "65 VAN 65" plakayı hediye etti.

Açık artırmayla satılacak plakadan elde edilen para, takıma bağışlanacak.

İl Emniyet Müdürü Mutlu, basın mensuplarına, Trendyol 1. Lig'e yükselen Artı Değer Vanspor'un başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Artı Değer Vanspor'un sadece bir futbol takımı olmadığını, şehrin azmi, sahadaki mücadelenin ve Van halkının birlik ruhunun simgesi olduğunu belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Bugün, Van'ın ruhunu, kimliğini ve mücadelesini yansıtan eşsiz bir değeri, Sayın Valimizin izinleriyle Vanspor'a armağan ediyoruz. 65 VAN 65 plakası, hem başında hem de sonunda Van'ın plaka kodunu taşıyan, ortasında ise şehrimizin adıyla kentin tüm değerlerini üzerinde barındıran dünyada tek plakadır. Şampiyon Vanspor'a yakışacak en anlamlı hediyeyi sunuyoruz. Takımın şampiyonluk başarısını taçlandırmak ve kulübümüze destek sağlamak adına özel plakadan elde edilecek tüm gelir, Artı Değer Vanspor Kulübümüze aktarılacak. Takımımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Artı Değer Vanspor'un genel sekreteri Gökhan Hanoğlu ise "Bize her zaman destek olan İl Emniyet Müdürümüzün nezdinde Sayın İçişleri Bakanımıza, Valimize teşekkür ederim. Rabbim eksikliğinizi vermesin. 65 VAN 65 yazılı plaka takımımıza büyük bir katkı sağlayacak. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mutlu'ya isminin yazılı olduğu Artı Değer Vanspor forması hediye etti.