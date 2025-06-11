A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

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İtalyan teknik adam, ABD karşısında forma verdiği Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

Montella, milli takımı sahaya; Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Deniz Gül, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu yedekler arasında yer aldı.

İlk yarı

14. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kaan Ayhan'ın Meksika ceza yayının solundan kullandığı frikikte, köşeye giden topu kaleci Malagon sağına uzanıp taca gönderdi.

23. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza saha dışına yolladığı topa Kenan Yıldız gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçme şansını kullanamadı. Mert'in pasıyla Meksika ceza yayı önünde topla buluşan İrfan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

45. dakikada Meksika öne geçti. Sağdan kullanılan taç atışı sonrası Ruiz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pineda'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Meksika 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

65. dakikada Meksika ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sepulveda'nın altıpas önüne yerden çevirdiği topa Huerta vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan rakibini geçip ceza sahasına giren Kenan'ın yerden içeriye çevirdiği topa Kerem gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Yasin Özcan ilk milli maçında

Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı.

ABD maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giydi.

Kaan Ayhan kaptan

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A Milli Futbol Takımı'nda Meksika karşısında Kaan Ayhan kaptan olarak sahaya çıktı. ABD karşılaşmasında Kaan Ayhan yedekler arasında yer aldığı için Çağlar Söyüncü kaptanlık pazubandını takmıştı.

Milli Takımın birinci kaptanı Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almıyor.

Türk taraftarlar, milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Meksika ile oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Türk taraftarlar, Kenan Stadı'ndaki maçta tribünlerde ay-yıldızlı bayraklarıyla yer aldı.

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerde boşluklar görüldü.