BIST 9.487
DOLAR 39,29
EURO 44,85
ALTIN 4.177,86
HABER /  GÜNCEL

Nehir Zeyrek’ten yürek burkan veda: Baban varsa sorun yok derdi… Ama artık yok

Nehir Zeyrek’ten yürek burkan veda: Baban varsa sorun yok derdi… Ama artık yok

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı, yalnızca siyasi çevrelerde değil, ailesinde de derin bir acı yarattı. Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla babasına veda etti.

Abone ol

Nehir Zeyrek, paylaşımında şu sözlerle yürekleri dağladı:

“Bana hep şunu derdi: ‘Baban varsa sorun yok.’
Ama benim artık bir babam yok. Şimdi odamdayım.
Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım.
Toparlanacağız...
Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim.”

Zeyrek’in bu sözleri, hem ailesinin yaşadığı kişisel acıyı hem de adalet arayışını gözler önüne serdi. Nehir Zeyrek’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı

ÖNCEKİ HABERLER
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amerika kampını değerlendirdi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amerika kampını değerlendirdi
Paris'te İsrail'in alıkoyduğu "Madleen" gönüllülerinin serbest bırakılması için gösteri yapıldı
Paris'te İsrail'in alıkoyduğu "Madleen" gönüllülerinin serbest bırakılması için gösteri yapıldı
Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer
Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye ile savaşa hazır değiliz!
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye ile savaşa hazır değiliz!
Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya soruşturma!
Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya soruşturma!
İlber Ortaylı’dan Ferdi Zeyrek’e veda: Bu kayıp beni derinden sarstı
İlber Ortaylı’dan Ferdi Zeyrek’e veda: Bu kayıp beni derinden sarstı
Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere sert tepki: Organize Troll saldırısını kınıyorum
Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere sert tepki: Organize Troll saldırısını kınıyorum
CHP Lideri Özgür Özel, mezara inerek Zeyrek’in naaşını defnetti
CHP Lideri Özgür Özel, mezara inerek Zeyrek’in naaşını defnetti
Kurban Bayramı tatili boyunca 44 kişi kazalarda hayatını kaybetti
Kurban Bayramı tatili boyunca 44 kişi kazalarda hayatını kaybetti
Rusya'da Apple'a LGBT propagandası gerekçesiyle para cezası
Rusya'da Apple'a LGBT propagandası gerekçesiyle para cezası
Bulgaristan’da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi
Bulgaristan’da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi