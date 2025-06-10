Nehir Zeyrek’ten yürek burkan veda: Baban varsa sorun yok derdi… Ama artık yok

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı, yalnızca siyasi çevrelerde değil, ailesinde de derin bir acı yarattı. Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla babasına veda etti.

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Nehir Zeyrek, paylaşımında şu sözlerle yürekleri dağladı:

“Bana hep şunu derdi: ‘Baban varsa sorun yok.’

Ama benim artık bir babam yok. Şimdi odamdayım.

Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım.

Toparlanacağız...

Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim.”

Zeyrek’in bu sözleri, hem ailesinin yaşadığı kişisel acıyı hem de adalet arayışını gözler önüne serdi. Nehir Zeyrek’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı