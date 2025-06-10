Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere sert tepki: Organize Troll saldırısını kınıyorum
Gazeteci ve eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ferdi Zeyrek’in cenazesine katılmadığı yönünde yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.Abone ol
X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, bu eleştirilerin “organize troll saldırısı” olduğunu belirten Yarkadaş, yapılan yorumları “ahlaksızlık ve şerefsizlik” olarak nitelendirdi.
Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu sabah 06.00’da yola çıkarak cenazeye katıldı, tabutu omuzladı” diyerek, aksi yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun, Zeyrek’in eşini önceden arayarak başsağlığı dilediğini de paylaştı.
Bazı sosyal medya hesaplarının acı üzerinden siyaset yaptığını belirten Yarkadaş, bu kişileri “CHP görünümlü organize suç örgütü troller” olarak tanımladı ve parti içinde yapay bir ayrışma yaratılmaya çalışıldığını ifade etti.
Yarkadaş açıklamasını, “Ahlaksızlığınızdan bıktık usandık. Bırakın da insanlar acısını yaşasın” sözleriyle bitirdi.
İŞTE YARKADAŞ'IN O PAYLAŞIMI
“Yazmayayım…” “Konuşmayayım…” “İnsanların acısı var… Acının üzerinden bile alçaklık yapanların tuzağına düşmeyeyim” diyorum olmuyor… Bu nasıl bir ahlaksızlık ve şerefsizliktir! Bu “troll” denilen “organize suç örgütleri”nin ne ahlakı ne şerefi ne de haysiyeti var. Bir insan bir cenazeye katılır ya da katılmaz. Kendisinin bileceği bir iştir. Siz kimsiniz de hesap soruyorsunuz! Kimseyi hiçbir şeye zorlayamaz ve bunun için de sorgulayamaz / kınayamazsınız. Sayın Kılıçdaroğlu, rahmetli Ferdi Zeyrek’in eşini önceki gün de aramış ve “Geçmiş olsun” dileklerini iletmiş. Hanımefendi de teşekkür etmiş. Kılıçdaroğlu bu sabah da saat 06.00’da yola çıkarak cenazeye gelip tabutu omuzlamış. Bu gerçek ortada dururken, “Kılıçdaroğu cenazeye katılmadı” diye organize bir hücuma geçiyorlar. Tüm bunlara rağmen sözde CHP görünümlü “organize suç örgütü Troller” Ferdi Zeyrek’in acısında birleşen CHP’liler arasında yapay bir ayrışma yaratmaya çalışıyor. İnanın bu twiti yazıp yazmamak için çok düşündüm. Çünkü Zeyrek’in acısı henüz çok yeni… Türkiye’nin ağladığı bir ölüme parti içi meseleler üzerinden gölge düşürenlerin Allah belasını versin.. Ahlaksızlığınızdan bıktık usandık be! Siz nasıl utanmaz, arlanmaz şeref yoksunu insanlarsınız! Bırakın da insanlar acısını yaşasın… Satılık namussuzlar…