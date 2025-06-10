Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere sert tepki: Organize Troll saldırısını kınıyorum

Gazeteci ve eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ferdi Zeyrek’in cenazesine katılmadığı yönünde yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.

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X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, bu eleştirilerin “organize troll saldırısı” olduğunu belirten Yarkadaş, yapılan yorumları “ahlaksızlık ve şerefsizlik” olarak nitelendirdi.

Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu sabah 06.00’da yola çıkarak cenazeye katıldı, tabutu omuzladı” diyerek, aksi yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun, Zeyrek’in eşini önceden arayarak başsağlığı dilediğini de paylaştı.

Bazı sosyal medya hesaplarının acı üzerinden siyaset yaptığını belirten Yarkadaş, bu kişileri “CHP görünümlü organize suç örgütü troller” olarak tanımladı ve parti içinde yapay bir ayrışma yaratılmaya çalışıldığını ifade etti.

Yarkadaş açıklamasını, “Ahlaksızlığınızdan bıktık usandık. Bırakın da insanlar acısını yaşasın” sözleriyle bitirdi.