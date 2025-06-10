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Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan eczacı hayatını kaybetti

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan eczacı hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan eczacı öldü.

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Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane işleten Fatih Ufuk Yıldız, aynı sokakta kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıldız, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ın ölümünden duyulan üzüntü belirtilerek, "Sağlıkta şiddete bir an önce son verilmesi ve sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması dileğiyle ailesi ve camiamıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Not: Haberin görseli arşivdir.

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