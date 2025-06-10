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Cezaevinden izinli çıktı bayramda eniştesini öldürdü

Cezaevinden izinli çıktı bayramda eniştesini öldürdü

Çekmeköy'de halasının eşi tarafından tabancayla vurulan Bayram Ertaş (32), hayatını kaybetti.

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Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak'taki halasının evinin önüne gelen Bayram Ertaş, eniştesi H.Ç. ile dairenin girişinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle H.Ç, tabancayla Ertaş'a ateş etti. Kaçmaya çalışan Ertaş, vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yaralanarak, bir alt katta yere yığıldı.

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, Bayram Ertaş'ın çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

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