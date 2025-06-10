Ümit Özdağ sonunda hakim karşısına çıkıyor 'En uzun süre tutuklu kalan yurttaşım'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 142 gün sonra hakim karşısına çıkacak. Ümit Özdağ, 11 Haziran'daki duruşmasına katılım çağrısı yaparak "Tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. TCK 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum" dedi.Abone ol
Ümit Özdağ 21 Ocak 2025'ten beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Özdağ sonunda yargı karşısına çıkıyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın duruşması 11 Haziran 2025 çarşamba günü yapılacak. Duruşma Silivri Cezaevinde saat 10.30'da olacak.
En uzun süre tutuklu kalan yurttaşım
Herkesi duruşmasına davet eden Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından şunları yazdı:
-11 Haziran Çarşamba saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda, tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım.
-Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum. Ancak bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor.
-İktidara ayrı, hukuk muhalefete ayrı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye’de yaşamak dileği ile imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum"