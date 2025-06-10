Özel üniversitenin evlenen öğrenci kampanyası şaşırttı! 1+1 yurt verecek ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, İstanbul'daki özel Sabahattin Zaim Üniversitesi dikkat çeken bir kampanya ile gündeme oturdu. Üniversite evlenen öğrencilere özel 1+1 yurt verecek. Yurtlarda kalacak çiftlerin mehirlerini ise Erdoğan’ın “yılın vakfı” ilan ettiği Mehir Vakfı karşılayacak.

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Aile yılında özel Sabahattin Zaim Üniversitesinden çok konuşulacak bir hamle geldi. Üniversite, "Aile Yılı" dolayısıyla, evlenecek olan üniversite öğrencileri için 1+1 yurtlar yapmak için kolları sıvadı.

Mehirler de vakıftan

Evlenen öğrencilerin mehirleri için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen ayki Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda yılın vakfı seçtiği Mehir Vakfı devreye girdi. Vakıf evlenen gençlerin mehirlerini karşılayacak.

Mehir nedir?

Mehir, mehr veya mihr İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesi anlamına geliyor. Mehir, kadının mal varlığına dahil oluyor ve üzerinde dilediği tasarrufta bulunabiliyor.